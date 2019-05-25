تعرف على قانون "الذوق العام" الذي يُطبق في السعودية ابتداء من اليوم

ابتداء من اليوم السبت 25 مايو/أيار، ستفرض السلطات السعودية غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال أو ما يقارب 1400 دولار أمريكي على مخالفي "الذوق العام" في البلاد.

وفي التاسع من أبريل/نيسان الماضي، صادق مجلس الشورى على قانون "الذوق العام" المتكون من 10 بنود.

وعرّف القانون "الذوق العام" بأنه "مجموعة سلوكيات تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته".

ويهدف هذا القانون إلى "المحافظة على قيم وعادات المجتمع السعودي ومراعاة خصوصيات الناس ومعاقبة كل من يتلفظ أو يقوم بفعل يضر أو يخيف مرتادي الأماكن العامة".

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ويحظر أيضا "الكتابة أو الرسم على الجدران أو وسائل النقل، إذا لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية".

ويعاقب كل من "يرتدي زيا غير محتشم أو لباسا يحمل صورا أو أشكالا أو عبارات تسيء إلى الذوق العام".

وقد يواجه مخالفو هذا القانون غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على أن تتغلظ العقوبة على المخالف في حال تكررها في نفس العام.

ولا يمكن للمتضرر التظلم على قيمة الغرامة أمام المحكمة الإدارية المختصة.