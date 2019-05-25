ترامب يدعو الشركات اليابانية إلى زيادة استثماراتها في أمريكا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، قادة الأعمال اليابانيين إلى زيادة استثمارات شركاتهم في الولايات المتحدة، وقال إن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.

وقال ترامب لكبار مديري الشركات اليابانية، إنه لم يكن هناك قط وقت أنسب للاستثمار في الولايات المتحدة من الوقت الحالي.

ووصل ترامب، السبت، إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر 4 أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

وهبطت طائرة "إير فورس وان" الرئاسية في اليابان قرابة الساعة الخامسة مساء (08,00 ت غ).

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وسيتخلل الزيارة لقاء بالإمبراطور الجديد ناروهيتو يوم الإثنين، وجولة جولف مع محب هذه الرياضة أيضا رئيس الوزراء شينزو آبي.

وأشاد مسؤولون يابانيون وأمريكيون بالعلاقة "غير المسبوقة" بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني.

وكان آبي عاد للتو من واشنطن بينما سيعود ترامب إلى اليابان بعد أكثر من شهر بقليل لحضور قمة مجموعة الـ20 في أوساكا.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته: "3 زيارات في كلا الاتجاهين خلال فترة زمنية قصيرة هي دلالة حقيقية على مدى قرب العلاقة".