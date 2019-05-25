"أخبار الساعة": تعزيز التضامن العربي هو الخيار الأمثل لمواجهة التحديات

قالت نشرة إماراتية، انه منذ تعرض أربع ناقلات تحمل أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج، لعمليات تخريبية في المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان قبل أيام، ورسائل التضامن العربية والدولية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتوقف؛ دعماً لها في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمنها واستقرارها.

وأضافت نشرة "أخبار الساعة" - التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان " أمن عربي موحد لا يتجزأ " إن الرسائل التي تضمنتها المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع العديد من القادة والرؤساء العرب خلال الأيام الماضية تمحورت حول فكرة رئيسية، وهي التضامن القوي مع الإمارات من منطلق أن الأمن القومي العربي واحد لا يتجزأ، وما تتعرض له أي دولة عربية من تهديدات أو مخاطر يمثل تهديداً لباقي الدول العربية مجتمعة.

وأوضحت أن المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في أبوظبي، يوم الأربعاء الماضي، جسدت هذا المعنى بوضوح، ليس فقط لأنها أكدت أن أمن الأردن والإمارات كان وسيبقى واحداً لا يتجزأ، في إطار العلاقات التاريخية التي شيدتها قيادتا البلدين على أسس من التضامن والتعاون الوثيق، وإنما أيضاً لأنها أظهرت موقفهما الموحد وتضامنهما المطلق في مواجهة كل التحديات والمخاطر،وحرصهما المشترك كذلك على تنسيق المواقف العربية، والعمل على تفعيل الدور العربي الجماعي في مواجهة التحديات والمخاطر.

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وقالت " في الوقت ذاته، فإن التضامن العربي القوي مع المملكة العربية السعودية في مواجهة العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية، بعد استهدافها محطتَي ضخّ خط أنابيب النفط باستخدام طائرة مفخخة من دون طيار قبل أيام، ومحاولاتها المستمرة استهداف العديد من الأهداف المدنية داخل الأراضي السعودية، ينطلق كذلك من الإيمان بأن الأمن القومي العربي واحد لا يتجزأ، وأن المرحلة الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تتطلب مستوى أعلى من التنسيق والتعاون في مواجهة مختلف مصادر التهديدات التي تواجه أمن واستقرار الدول العربية.. كما أن الترحيب الكبير بدعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قادةَ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتَين في مكة المكرمة في الثلاثين من مايو الجاري، يعد تجسيداً واضحاً لإدراك الدول الخليجية والعربية خطورة التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، وأهمية العمل على بلورة موقف موحد في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، ووقف التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية".

وأكدت أخبار الساعة أن خبرة السنوات الماضية أثبتت أن تعزيز التضامن العربي هو الخيار الأمثل لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالدول العربية، ليس فقط لأنه يؤكد وحدة الموقف العربي، وإنما أيضا لأنه يفوّت الفرصة على محاولات الأطراف الخارجية التي تعمل على إذكاء الخلافات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقالت " ولأجل هذا، تتبنى دولة الإمارات منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، سياسة خارجية تعلي من قيم التضامن العربي، والتعاون المشترك في مواجهة التحديات والمخاطر التي تنال من أمن واستقرار الدول العربية، وهي السياسة التي ترسخت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حيث تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استقرار الدول العربية جميعها باعتباره ضمانة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وضرورة في الوقت ذاته لتحقيق التنمية والرفاه والازدهار لجميع شعوب المنطقة، حيث تدرك أن بناء السلام المستدام وتحقيق الأمن والاستقرار الشامل هما أساس تقدم الأوطان والشعوب، والحفاظ على مكتسباتها في مختلف المجالات، ولهذا لا تتوانى في بذل أيّ جهد من أجل استقرار الدول العربية وتنميتها والتعامل مع الآثار المدمرة التي خلفتها الصراعات القائمة على أمن وحياة شعوبها؛ كما تدعم الجهود المختلفة، الإقليمية والدولية والأممية، الرامية إلى إيجاد حلول للأزمات والصراعات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وبما يحفظ لهذه الدول وحدتها وسيادتها وصون مقدرات شعوبها، ويعزز بالتالي حقيقة أن أمن المنطقة العربية موحد لا يتجزأ ولا يقبل المساومة، ولهذا من الطبيعي أن يُنظَر إلى الإمارات في العالم كله باعتبارها عاملاً رئيسياً من عوامل الاستقرار على الصعيدَين الإقليمي والدولي"