الشرطة الأمريكية تقتل مسلحاً قرب مسجد في فلوريدا

قتلت الشرطة الأمريكية رجلاً مسلحاً في موقف سيارات مسجد في مدينة فورت لاودردال جنوبي ولاية فلوريدا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع أمس الجمعة في موقف سيارات مسجد الإيمان حيث تم إبلاغ السلطات الأمنية بوجود رجل كانت الشرطة تبحث عنه بتهمة محاولة القتل.

وأفادت صحيفة "Miami WSVN" بأن المشتبه به ويدعى حميد ولد الرويس ويبلغ 58 عاماً اقتحم أمس الأول الخميس منزلاً في مدينة كيسيمي وضرب رجلاً وهاجم سيدة بسكين ما أدى لإصابتها بجروح خطيرة ونقلها للمستشفى في حالة حرجة.

وتوجهت عناصر الأمن إلى موقف سيارات المسجد وعندما اكتشف المسلح وجودهم خرج من سيارة كان بداخلها حاملاً سلاح ما دفع رجال الأمن إلى إطلاق النار عليه وقتله.

وتستبعد السلطات وجود صلة للمشتبه به بالمسجد.