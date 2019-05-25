ترامب يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى اليابان اليوم السبت، في زيارة رسمية يلتقي فيها بالامبراطور الجديد.

وكان ترامب وقرينته سيدة أمريكا الأولى ميلانيا، قد غادرا واشنطن أمس الجمعة، في زيارة رسمية إلى اليابان تشمل عقد اجتماع مع إمبراطور البلاد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش أخيراً.

وسيكون ترامب وقرينته أول ضيفين رسميين يحلان في اليابان منذ تنصيب ناروهيتو في أول مايو(أيار).

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وذكر البيت الأبيض أمس أن الزيارة تأتي كـ "لحظة تاريخية في اليابان" وتُظهر أن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.

ومن المقرر أن يشاهد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأحد، مباراة لمصارعة السومو، حسبما قال مسؤول أمريكي رفيع.

وأوضح المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته أنه "ستكون هناك بعض الأمور الجوهرية التي سيتم الإعلان عنها خلال الزيارة"، دون مزيد من التوضيح.