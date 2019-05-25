شكرا لقرائتكم قائد إيراني: بوسعنا إغراق سفن أميركا بطواقمها وطائراتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة "ميزان" للأنباء، اليوم السبت، عن مسؤول عسكري إيراني كبير قوله إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و"أسلحة سرية".

ونقلت الوكالة عن الجنرال مرتضى قرباني، مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، قوله: "أميركا.. قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة. فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقي بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين".

يأتي ذلك فيما قال القائد العسكري الإيراني، البريجادير جنرال حسن سيفي، أحد مساعدي قائد الجيش الإيراني، إن طهران "تعوّل" على العقلاء في الولايات المتحدة الأميركية لإبعاد شبح الحرب، وفق ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء، مما يعكس نوعاً من التناقض في تصريحات المسؤولين الإيرانيين.

Advertisements

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن، الجمعة، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وأكد ترمب أن نشر القوات الإضافية في الشرق الأوسط "إجراء بأغلبيته وقائي"، مشدداً على أن "الانتشار العسكري الإضافي في الشرق الأوسط هدفه الحماية".

كما أضاف أن الانتشار سيتضمن عدداً صغيراً نسبياً من القوات.