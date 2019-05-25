شكرا لقرائتكم مع توتر مياه الخليج.. عائدات نفط أعلى للعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل #العراق في شهر إبريل الماضي رقما قياسيا في معدل إيرادات #النفط الخام إثر ارتفاع الأسعار على خلفية تصاعد الأزمة بين #طهران وواشنطن، بحسب بيان لوزارة النفط العراقية.

وبلغت كمية الصادرات من #النفط_الخام ما يقرب من 104 ملايين برميل بإيرادات بلغت 7,02 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن معدل سعر البرميل بلغ 67,51 دولار.

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وأشار إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من #موانئ_البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

وحقق العراق في مارس عائدات بلغت 6.7 مليار دولار بنفس معدل التصدير لشهر إبريل.

وارتفعت اسعار النفط في الفترة الاخيرة اثر تصاعد التوتر بين إيران و #الولايات_المتّحدة منذ تشديد واشنطن العقوبات النفطيّة على طهران بداية مايو الحالي، ثم إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إرسال حاملة طائرات الى الخليج لمواجهة أيّ تهديدات إيرانيّة.