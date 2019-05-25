اليازا والإسكوا تطلقان ورشة عمل تفاعلية عن السلامة المرورية

أقيمت ورشة العمل ضمن الأسبوع الخامس للسلامة المرورية 2019، من تنظيم ​الإسكوا​ و​اليازا​ حول ​السلامة المرورية​ في المدن، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل المحامي ​يوسف فنيانوس​ والمدير العام للنفط المهندسة أورور فغالي.

وفي كلمة له، نوه رئيس اليازا ​زياد عقل​ بـ"اهتمام الامم المتحدة المتزايد بسلامة السير"، وأكد على التعاون الدائم بين اليازا والإسكوا منذ 2006 وتحدث عن أهمية تشبيك الخبرات بين جميع المعنيين بتأمين سلامة الناس على الطرق".

كما تحدث بعدها الوزير السابق مختار مدير ادارة التكامل والتنمية الاقتصادية في ​الاسكوا​ عن التزام ​الأمم المتحدة​ لتطوير سلامة السير، وتكلم الوزير السابق د. يعرب بدر عن كتاب دليل السائق وعن التعاون الطويل مع اليازا منذ 2000، اما وزير الأشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس فاعرب عن نيته التعاون مع الجميع لتطوير سلامة السير في لبنان.

كما وكانت كلمة للمهندس رامي سمعان، كخبير معتمد لدى الإسكوا في النقل المستدام والسلامة المرورية، الذي أشاد بضرورة تحفيز الناس للوصول إلى عملها سيرا على الاقدام أو عبر الدراجة الهوائية عندما يكون المنزل قريبا من العمل.

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أما الدكتور مارك حداد فاستهل مداخلته للحديث عن تحالف تراكس وجهود التحالف لتامين قطاع نقل مستدام من خلال تطوير النقل العام ".

وعلى هامش ورشة العمل وقعت "اليازا" اتفاقية تعاون مع جمعية "اعتني بي" الذي تحدث باسمها الاب شربل شلالا.

وتخلل الورشة أحاديث تفاعلية عن تجارب وآراء ومناقشات عن كيفية تطوير السلامة المرورية للتخفيف من ​حوادث السير​، والتقليل من آفة ازدحام السير.