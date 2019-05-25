الجيش: زورق حربي اسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أن زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم، بتاريخ 24/5/2019 بين الساعة 21.25 والساعة 22,00، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، وعمل على توجيه كاشف ضوئي وخرطوم مياه باتجاه مركب صيد لبناني داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

وعند الساعة 22.20، أقدم الزورق المذكور أعلاه، على إطلاق النار باتجاه مركب صيد لبناني داخل المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة دون إصابته.

وأوضحت أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.