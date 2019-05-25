سفير الأرجنتين بلبنان: السنة المقبلة نحتفل بمرور 75 سنة على تأسيس العلاقات بين البلدين

هنأ سفير ​الأرجنتين​ ​موريسيو أليس​، ​لبنان​ بعيد التحرير، مشيرًا إلى أن "السنة المقبلة سوف نحتفل بمرور 75 سنة على تأسيس العلاقات بين لبنان والارجنتين، وستكون مناسبة للتأكيد على عمق هذه العلاقات وأهميتها بين بلدينا وشعبينا".

وأوضح أليس، خلال حفل استقبال أقامه في متحف سرسق في ​الأشرفية​ إحياء ل​ذكرى 25 أيار​ 1810 والعيد الوطني لبلاده"، أن "اللبنانيين الذين وصلوا الى الارجنتين في القرن التاسع عشر، والذين يبلغ عددهم اليوم قرابة المليون ونصف المليون نسمة، وبينهم السيدة الاولى في الارجنتين السيدة ​جوليانا عواضة​ ماكري، ساهموا بفعالية كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية في الارجنتين"، لافتًا إلى أنه "رغم المسافات الجغرافية البعيدة التي تفصل بين البلدين، إلا أن قيم الانسانية والتعددية والتنوع وقبول الآخر والديموقراطية تبقى تجمعنا دائمًا. ونشدد دائمًا على السعي من أجل تطوير العلاقات بين البلدين".

وحضر الحفل ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير المهجرين غسان عطالله، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أنور الخليل، ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير الإعلام جمال الجراح، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ممثلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل السفيرة نجلا الرياشي، وغيرها من الشخصيات والفعاليات الدينية والسياسية والدبلوماسية.