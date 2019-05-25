هيئة أبناء العرقوب: فرحة التحرير لا تكتمل الا باستعادة مزارع شبعا

أكدت ​هيئة أبناء العرقوب​ و​مزارع شبعا​ أن فرحة التحرير لا تكتمل الا باستعادة مزارع شبعا وتلال ​كفرشوبا​ و​الغجر​، مطالبة الطبقة الحاكمة بوضع ملف هذه القضية في سلّم الأولويات.

ورأت الهيئة في بيان أن "بقاء الاحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، يعود الى أطماعه التوسّعية وثرواتها المائية والطبيعية والزراعية وموقعها الإستراتيجي، مستفيدًا من سكوت النظام ال​لبنان​ي القديم عن احتلال هذه الارض في حينه، وإهمال معظم الحكومات اللبنانية الحديثة لهذه القضية الوطنية، فضلاً عن الدعم الاميركي السافر للاحتلال وتواطؤ ​مجلس الأمن الدولي​، وما يتخلل كل ذلك من مواقف مدانة من بعض السياسيين في لبنان تشكك بلبنانية أرضنا المحتلة وتقدم خدمات مجانية للعدو، مؤكدة أن كل ذلك لن يجعلنا نتنازل عن حبة تراب من أرضنا المحتلة، وستبقى المزارع والتلال عصية على الهضم والتهويد مهما طال أمد الاحتلال".

ودعت السلطة وكل القوى السياسية إلى "وضع قضية تحرير الأراضي المحتلة بكل الوسائل المتاحة على جدول أولوياتها، وكررت مطلبها الداعي إلى الاسراع بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وبخاصة في ظل ما يحكى عن مفاوضات ل​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية، معربة عن أملها في قرب بزوغ فجر تحرير هذه الارض لتكتمل فرحة النصر اللبناني الكامل على العدو الصهيوني".