باسيل عرض ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الاوضاع

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي النائب ايليوت انغل، يرافقه القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في بيروت ادوارد وايت ومدير مكتبه اضافة الى فريق عمله، وقد حضر اللقاء سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى.
وقام باسيل والنائب الأميركي بجولة في السوق القديم لمدينة البترون، واستعرضا العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، اضافة الى جولة أفق في قضايا ومستجدات منطقة الشرق الأوسط.
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