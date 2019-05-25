باسيل عرض ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الاوضاع

استقبل وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في ​الكونغرس الأميركي​ النائب ايليوت انغل، يرافقه القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في بيروت ادوارد وايت ومدير مكتبه اضافة الى فريق عمله، وقد حضر اللقاء سفير لبنان في واشنطن ​غابي عيسى​.

وقام باسيل والنائب الأميركي بجولة في السوق القديم لمدينة البترون، واستعرضا العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، اضافة الى جولة أفق في قضايا ومستجدات منطقة الشرق الأوسط.