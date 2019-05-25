الحجار: حان وقت اقرار استراتيجية دفاعية سقفها الدولة

أشار عضو كتلة "المستقبل النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في ذكرى ​المقاومة​ والتحرير نستذكر تضحيات وبطولات جميع المقاومين من ​بيروت​ إلى ​إقليم الخروب​ وصيدا و​الجنوب​ وتشريع حقنا بمقاومة عدونا الصهيوني على ايدي الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​. وحدة وطنية لولاها لما تحقق التحرير. اليوم حان الوقت لإقرار إستراتيجية دفاعية سقفها الدولة ومؤسساتها".

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