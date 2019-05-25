وصول حبشي إلى واشنطن للقاء مسؤولين وممثلي منظمات إنسانية

وصل عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​ إلى ​واشنطن​ في زيارة عمل تستمر عدة أيام، وتشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين والمنظمات الانسانية في إطار بحث مجموعة مشاريع إنمائية وخدماتية، إلى جانب لقاءات عدة مع الجالية اللبنانية في ​الولايات المتحدة​، وخصوصا مراكز حزب ​القوات اللبنانية​ وكانت في استقباله في ​المطار​ مجموعة من المسؤولين والرفاق في القوات اللبنانية الولايات المتحدة.

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