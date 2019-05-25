الحاج حسن شدد على أهمية الاتفاق على تشغيل مياه الصرف الصحي في ايعات

أكد عضو تكتل ​بعلبك​ الهرمل ​حسين الحاج حسن​ بعد اجتماع التكتل "أهمية الاتفاق على تشغيل مياه ​الصرف الصحي​ في ايعات وعملية السلم والتسليم واستكمال المعاملات والإجراءات حتى 31 أيار 2019 كي تستمر عمليات التشغيل والصيانة"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة لمحطة ايعات شركة ايس أعطت مهلة 15 يوم للقيام بدراسة لمعالجة تطوير محطة ايعات لفصل الزيوت عن الصرف الصحي لمعالجة صناعية وتم الاتفاق على إنشاء بحيرات في أرض المحطة لمعالجة مياه ال​أمطار​ التي تسببها أمطار فصل الشتاء التي تتدفق في المسيل وتسبب مشاكل".

ولفت إلى أن "رئيس بلدية ايعات أعطى وعد بتقديم أرض إضافية لإنشاء برك لتجميع ​المياه​"، موجهاً التحية إلى وزيرة ​الطاقة​ ندى بستاني التى أبدت كل استعداد للمعالجة الثلاثية وكانت حاسمة جدا حول موضوع المعالجة الثلاثية وتم الاتفاق مع ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ بتشديد الرقابة على عدم رمي زيوت السيارات والامصال والدم والمخلفات الصحية في المجاري".