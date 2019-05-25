اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن من الأفضل بالنسبة إلى النواب الذين ينتقدون ​الحكومة​، الإستقالة من كتلهم الممثلة "خير تمثيل" بالسلطة، أو أن يستقيل وزرائهم من الحكومة، قائلاً: "أهلا وسهلا بهم في المعارضة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش للنواب منتقدي الحكومة: أهلا وسهلا بكم في المعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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