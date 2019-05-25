حرب: متى ستتحرر عقولنا من عبودية السلطة والمال والمصالح الخاصة؟

أكد النائب السابق ​بطرس حرب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لا بدّ من تجديد احترام تضحيات من سقط لتحرير ​الجنوب​ من ​الاحتلال الاسرائيلي​ وهو إنجاز عظيم"، متسائلا: "متى ستتحرر عقولنا من عبودية السلطة والمال والمصالح الخاصة ويتكرّس ولاء ال​لبنان​يين لوطنهم فقط ويعود لبنان دولة الاخلاق والقيم والحق و"قطعة السما " التي غنّاها ​وديع الصافي​؟".

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