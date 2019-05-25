تجمع المهنيين السودانيين: نعترض على ممارسة المجلس العسكري السلطة

أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين ​السودانيين​ رشيد سعيد يعقوب "أننا نعترض على ممارسة ​المجلس العسكري​ السلطة"، مشيراً إلى أن "المجلس العسكري لا يمتلك الصلاحيات للتحدث باسم السلطة وكل ما يصدر عنه لا يعنينا".

ولفت إلى "اننا نريد أن نعيد بناء العلاقات مع محيطنا العربي على صيغ جديدة وتقوم على استقلالنا ومصالحنا ونسعى الى علاقات بناءة مع محيطنا ونرفض الدخول في اي محاور"، مشيراً إلى أن "المجلس العسكري يعتمد ​السياسة​ نفسها للنظام السابق ولم يفهم رسالة الثورة ببناء سودان جديد، كما اختار طريقاً خاطئاً بالالتفاف على مطالب الثوار ولم يبق لنا الا خيار المواجهة ونتمنى استجابته لمطالبنا قبل الدخول في الاضراب والتواصل يتم عبر لجان فنية".