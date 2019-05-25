رئيس وزراء باكستان يحذر من حرب في المنطقة وسط توترات بين إيران وأميركا والسعودية

حذر رئيس وزراء ​باكستان​ ​عمران خان​ من "خطر اندلاع صراع في المنطقة"، مشيرًا إلى أنه يشعر بـ"القلق إزاء التوترات المتصاعدة في ​الخليج​".

وأكّد خان في بيان، صدر يوم أمس، أن "الحرب ليست الحل لأي مشكلة"، لافتًا إلى أن "المزيد من تصعيد التوترات في المنطقة المضطربة بالفعل ليس في مصلحة أي جهة. جميع الجهات في حاجة إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس في الوضع الراهن".

وجاء التحذير عقب زيارة لإسلام اباد قام بها وزير خارجية ​إيران​ محمد جواد ظريف في وقت تصاعدت فيه التوترات بين واشنطن وطهران في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في الخليج هذا الشهر ألقت واشنطن باللائمة فيها على إيران.

ويذكر أن طهران نأت بنفسها عن الهجمات لكن ​الولايات المتحدة​ أرسلت حاملة طائرات و1500 جندي إضافيين إلى الخليج مما أثار مخاوف من اندلاع صراع في المنطقة المضطربة. فيما تسعى واشنطن إلى المزيد من تشديد العقوبات على إيران في الوقت الذي يستمر فيه تردي العلاقات في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وفي وقت سابق هذا الشهر تعرضت أربع ناقلات نفط منها اثنتان تابعتان للسعودية لهجمات بالقنابل بالقرب من إمارة الفجيرة إحدى إمارات دولة الإمارات خارج مضيق هرمز مباشرة.

كما اتهمت واشنطن ​الحرس الثوري الإيراني​ بشن الهجمات وأعلنت إدارة ترامب حالة طوارئ تتصل بالأمن القومي تسمح ببيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات ودول أخرى دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكونجرس.

وتوترت العلاقات بين باكستان وإيران أيضًا خلال الشهور الأخيرة في وقت تبادلت فيه الدولتان الاتهامات بعدم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات للقضاء على متشددين يزعم أنهم يتخذون من جانبي الحدود مأوى لهم.