أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن "إرسال فريق من العسكريين الروس إلى الكونغو، بموجب اتفاق بين البلدين تم التوقيع عليه خلال زيارة رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو-نغيسو إلى روسيا مؤخرًا".
وأوضح بيسكوف أن "الاتفاق الذي أبرم الخميس الماضي في أعقاب لقاء القمة في موسكو، يقضي بإرسال مستشارين عسكريين روس إلى الكونغو للإشراف على صيانة المعدات العسكرية التي صدّرتها موسكو لهذا البلد في العقود الماضية، والوقوف على حالتها الفنية"، مشيرًا إلى أن " عددًا كبيرًا من هذه الأسلحة لا تزال صالحة للاستخدام في حال صيانتها على النحو المطلوب".
من جهته، أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن "جيش الكونغو يملك الكثير من الأسلحة سوفيتية الصنع، بما فيها آليات مدرعة ومدافع ومروحيات وغيرها، وسيعمل المستشارون الروس على صيانتها وترميمها وتحديثها".
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: روسيا ترسل فريقًًا من العسكريين إلى الكونغو بموجب اتفاق بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.