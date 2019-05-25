بيسكوف: روسيا ترسل فريقًًا من العسكريين إلى الكونغو بموجب اتفاق بين البلدين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ عن "إرسال فريق من العسكريين الروس إلى ​الكونغو​، بموجب اتفاق بين البلدين تم التوقيع عليه خلال زيارة رئيس ​جمهورية الكونغو​ ديني ساسو-نغيسو إلى ​روسيا​ مؤخرًا".

وأوضح بيسكوف أن "الاتفاق الذي أبرم الخميس الماضي في أعقاب لقاء القمة في ​موسكو​، يقضي بإرسال مستشارين عسكريين روس إلى الكونغو للإشراف على صيانة المعدات العسكرية التي صدّرتها موسكو لهذا البلد في العقود الماضية، والوقوف على حالتها الفنية"، مشيرًا إلى أن " عددًا كبيرًا من هذه الأسلحة لا تزال صالحة للاستخدام في حال صيانتها على النحو المطلوب".

من جهته، أكد نائب وزير الدفاع الروسي ​ألكسندر فومين​ أن "جيش الكونغو يملك الكثير من الأسلحة سوفيتية الصنع، بما فيها آليات مدرعة ومدافع ومروحيات وغيرها، وسيعمل المستشارون الروس على صيانتها وترميمها وتحديثها".