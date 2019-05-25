الاتصالات الاندونيسية ترفع قيودا فرضتها على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الاضطرابات

أكّد المدير العام لإدارة تطبيقات المعلومات في ​وزارة الاتصالات​ في ​إندونيسيا​ صامويل أبريجاني أن "السلطات رفعت قيودًا مؤقتة فرضتها على بعض منصات التواصل الاجتماعي بهدف منع نشر الأخبار الكاذبة خلال أعمال عنف نشبت مؤخرًا فيما يتعلق بالإعلان الرسمي لنتائج ​الانتخابات الرئاسية​"، مشيرًا إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي على ​الإنترنت​ عادت للعمل بشكل طبيعي".

يذكر أنه تم فرض تلك القيود يوم الأربعاء بعد نشوب أعمال شغب في العاصمة عقب احتجاجات على فوز الرئيس ​جوكو ويدودو​ بولاية جديدة في اقتراع جرى الشهر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 900 كما ألقت السلطات مسؤولية تأجيج التوتر على نشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت.