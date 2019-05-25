ريابكوف: روسيا تؤيد عقد اجتماع بشأن النووي الإيراني بأقرب وقت ممكن

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ أن "​روسيا​ تؤيد عقد اجتماع للجنة حول تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي ال​إيران​ي في أقرب وقت ممكن"، كشيرًا إلى "أننا نؤيد إجراء هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن، لكن الإدارة الخارجية الأوروبية هي المسؤولة عن الخدمات اللوجستية والقضايا التنظيمية كمنسق للجنة".

وأوضح ريابكوف أن "اللجنة كانت قد اجتمعت من قبل في فيينا، وكانت فعالة في جميع وجهات النظر، ونظراً إلى أنها كانت قريبة من مكتب ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، مما سهل اتصال الخبراء ورؤساء الوفود بهذا الهيكل، الذي له دور رئيسي في التحقق من الامتثال بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، لافتًا إلى أنه "كان هناك مثال على ذلك عندما عقدت مثل هذه الاجتماعات بالتزامن مع جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وستعقد الجلسة التالية في العاشر من حزيران".

هذا وأعادت ​الولايات المتحدة​ فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب عام 2018. والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار الماضي".

يذكر أن "​العقوبات الأميركية​ الإضافية ضد إيران، التي تغطي صادرات ​النفط​، دخلت حيز النفاذ في 5 تشرين الثاني عام 2018. وفي الوقت نفسه، منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات النفطية إلى الصين و​الهند​ وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا".