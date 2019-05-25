وزيرة العدل الفرنسية: من المبكر الحديث عن عملية إرهابية بعد انفجار ليون

اعتبرت وزيرة ​العدل​ الفرنسية نيكول بيلوبيه أنه "من المبكر جدا الحديث عن فرضية العمل الإرهابي"، مؤكدةً أن "البحث عن المشتبه به ما زال مستمراً"، مشيرةً إلى أن "قسم ​مكافحة الإرهاب​ التابع لمكتب المدعي العام في ​باريس​ فتح تحقيقا لكن من الضروري انتظار نتائج التحقيق، الذي ما زال جاريا".

وكانت قناة "العربية" قد أفادت يوم أمس عن سقوط 13 جريحا نتيجة الانفجار الذي وقع في وسط ليون الفرنسية.

ويذكر أن ​النيابة العامة​ الفرنسية أعلنت "فتح تحقيق حول عمل إرهابي إثر إنفجار طرد مفخخ في ليون". ووصف الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الانفجار بـ"الهجوم"، موضحًا أنّه "ليست من صلاحيّاتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم".

ووبحسب مصادر ​الشرطة​ فإن الطرد المفخخ كان يحتوي على براغ ومسامير، وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب مدينة ليون التي تعد من أكبر المدن الفرنسية. وأخلت ​قوات الأمن​ المنطقة وضربت طوقا أمنيا حولها.