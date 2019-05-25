أعلن ​الحوثيون​ إطلاقهم صاروخا من نوع "​زلزال​ 1" على تجمع للجيش السعودي في "السديس" ب​نجران​ جنوب غربي ​السعودية​. ونقلت "المسيرة - نت" التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري، أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وخلّف قتلى وجرحى في الموقع المستهدف، فيما لم تعلق السعودية بعد على هذا النبأ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يطلقون "زلزال 1" باتجاه تجمع للجيش السعودي في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.