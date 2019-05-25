الرئيس عون استقبل جوزيف أبو فاضل: سيطرح أفكاراً في جلسة الاثنين تكون بمثابة قيمة مضافة على الموازنة

أشار الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ أبو فاضل إلى أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ أبدىتفاؤله بمستقبل لبنان، حيث لفت إلى أن كل البلدان تمر بصعوبات ولبنان يمر بصعوبة إقتصادية كبيرة لكن سيخرج منها، مؤكداً أننا لن ننهار أو نسقط أو نفلس.

وبعد زيارته رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري في بعبدا، كشف أبو فاضل أن الرئيس عون سيطرح في جلسة ​مجلس الوزراء​ المقبلة، أفكاراً ستكون بمثابة قيمة مضافة على مشروع ​الموازنة​ العامة الذي تعده الحكومة للعام 2019، حيث من المتوقع أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة، قبل أن تُرسل إلى المجلس النيابي لإقرارها.

كما أشار أبو فاضل إلى أن الرئيس عون يأمل بصيف واعد على المستوى السياحي، سواء بالنسبة إلى الأخوة السواح العرب أو الأجانب، مؤكداً أن لبنان الدولة يستعد لاستقبالهم.

ولفت أبو فاضل إلى أن الرئيس عون كان يلاحق جلسات مجلس الوزراء بشكل دقيق، وهو أثنى على الإقتراحات التي تقدم بها وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ وغيره من الوزراء لأنها كلها تصب في الصالح العام، موضحاً أن الهدف أن تكون الموازنة دقيقة وألا يكون هناك ضرائب على فئة دون أخرى، مشيراً إلى أننا "أرسينا قواعد لموازنات الأعوام المقبلة من أجل مصلحة لبنان والشعب اللبناني".