شكرا لقرائتكم خبر عن السيد الشريف: اجتماع للجنة دراسة قانون البحوث السريرية عقب الجلسات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، فى ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية عليه ستعقد اجتماعا عقب الجلسات العامة الأسبوع القادم لعرض نتيجة عملها وما توصلت إليه من صياغات لمواد محل الاعتراض من رئيس الجمهورية.

يذكر أن مجلس النواب كان قد شكل فى 21 أكتوبر ضمت لجنة خاصة لدراسة اعتراضات الرئيس على القانون برئاسة السيد الشريف وتضم في عضويتها كلا من: بهاء أبو شقة، وأحمد حلمي لشريف، ونبيل الجمل، وإيهاب الطماوي، وسامي هاشم، وهاني أباظة، وماجدة بكري، وليلي أبو إسماعيل، ومحمد خليل العماري، وأيمن أبو العلا.

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وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية"، ثم أعاده الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبرلمان ، وأبدى 15 ملاحظة على القانون.

وكان أبرزها المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، التي جاءت بالمواد "4-5-9-11-20-22"، بالإضافة إلى المادة 8 من مشروع القانون، الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، وشملت الاعتراضات "المواد العقابية" بمشروع القانون.