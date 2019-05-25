شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق رضوان: الاحتفال بـ"يوم أفريقيا" يدعونا لمواصلة العمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، التحية لقادة دول القارة السمراء لما خاضوه من حروب من أجل التحرر الوطنى والاستقلال، والذى يرتبط باحتفالها بـ"يوم أفريقيا"، مؤكدا أن احتفالية هذا العام تأتى فى ظل عودة مصر بقوه إلى قلب القارة السمراء.

ولفت رئيس لجنة الشئون الأفريقية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عمل منذ توليه رئاسة الاتحاد الافريقى على تعميق التعاون الأفريقى وجعل العلاقات المصرية الأفريقية أكثر تكاملا، فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة للقارة السمراء.

وشدد أن الدولة المصرية تعمل بالتنسيق مع قادة الدول الأفريقية بتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية، وهو ما يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواصلة دعم العمل الإفريقى وتكريس الإرادة الجماعية فى دفع مسيرة التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى فى القارة، وفقا للأهداف الطموحة لأجندة 2063 للتنمية.