النائبة سحر عتمان: تثبيت العاملين بقطاع التشجير بـ"الزراعة" خلال شهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن أزمة العاملين بقطاع التشجير بوزارة الزراعة في طريقها للحل بعد تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،ومسئولى القطاعات المتخصصة فى هذا الشأن، والتي بدورها طالبت مديريات الزراعة بحصر جميع العاملين المنتظمين وعمل عقود جديدة لغير المنتظمين، وسنشهد الفترة المقبلة صدور حزمة من القرارات الحكومية والتي من بينها تعيين من يستحق من العاملين بقطاع التشجير بوزارة الزراعة.
وقالت النائبة، في بيان لها اليوم السبت، أنها تلقت وعودًا من كبار المسؤولين في وزارة الزراعة بالانتهاء من هذا الأمر في أقرب وقت، خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وأردفت عتمان، أن آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، ولجأت السيدات منهم للعمل خادمات في المنازل لسد احتياجاتهن ، خاصة أن القانون رقم 19 لسنة 2012 والذي تنص لائحته التنفيذية على نقل العاملين بالمشروعات مثل العاملين بالتشجير، الذين قضوا 3 سنوات على الباب السادس إلى الباب الأول، ورغم صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي راعى أحكام القانون السابق، والقرار رقم 702 لسنة 2011 لم يحدث جديد، إلا أن الشهور المقبلة تحمل لهم أخبار سارة ستسعد الآلاف منهم.
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