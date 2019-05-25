نائب عن مشروعات عربات الطعام المتنقلة: توفر فرص عمل للشباب فى إطار شرعى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأكد أن دعم مثل هذه المشروعات الصغيرة يساهم في نجاح خطة الدولة في تحويل مشروعات القطاع غير الرسمي إلي رسمي، والذي يعتبر من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر.

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وطالب النائب بسرعة إصدار التراخيص وتقديم الدعم اللازم لهم، وكذلك الاهتمام بالمشروعات القائمة المشابهة لهذا المشروع بالمحافظات وضمها لمنظومة العمل بصورة شرعية وبالشروط والقواعد المنظمة لعمل عربات الطعام، والتأكد من التزام اصحابها بالاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية والتعليمات الخاصة بالمحافظات والقواعد والتعليمات المنظم.