شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية دور المراقب الجوي في حركة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتردد أمامنا كثيرا مسمى ضابط مراقبة جوية او مراقب جوي وهي وظيفة تعد من أهم وظائف عالم الطيران بل انهم المتحكم الأول في حركة الملاحة الجوية والمسرات التي تسلكها الطائرات حيث أن المجال الجوي لايترك الصدفة وهناك طرق في السماء تسيير عليها والمراقب الجوي يمثل ضابط المرور الذي يتحكم في حركة الطائرات على تلك الطرق.

لم يظهر دور المراقب الجوي مع بداية ظهور الطيران حيث كان الاعتماد على الطيار والعين المجردة َولكن مع انتشار حركة و التوسع فيها بدأت تظهر وظيفة المراقب الجوية والتي بدأت أهمية تزداد مع التوسع في حركة الطيران إلى أن أصبحت من الالتزامات والشروط الرسمية للطيران والتي يجب أن يسيير الطيار على إرشاداته وتعليماته، ونظرا لاهميته قد تم تحديد يوم 20 أكتوبر اليوم العالمي للمراقب الجوي.

وتنقسم وظيفة المراقب الجوي على 5 أقسام او انواع الأول وهو مراقب الإطلاق وتواجد في المطارات الكبيرة و كثيرة الحركة . حيث يقوم بإعطاء الموافقة باإنطلاق للطائرات المتوقفة بالمطار . سواء اكانت بالبوابات او اماكن التوقف. حيث يحدد لها رقم المدرج قيد الخدمة وموعد الانطلاق .

والقسم الثاني وهو مراقب الأرضية يتواجد أيضا في المطارات الكبيرة و كثيرة الحركة .حيث يقوم بمراقبة و متابعة الطائرات المتحركة على الممرات، و اعطائها التراخيص بالتحرك. تبدأ صلاحيات المراقب الأرضي من البوابات إلى غاية نقاط التوقف للمدرج. في حالة عدم وجود مراقب الأرضية يحل محله برج المراقبة.

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اما القسم الثالث ضابط برج المراقبة هو الذي يتحكم في حركة الطائرات على أرض المطار بسلام وإعطاء الإذن بالإقلاع والهبوط في دائرة من 5 إلى 10 أميال وارتفاع من الأرض إلى 5000 قدم حول المطار.

القسم الرابع وهو ضابط مراقبة الاقتراب مراقبة الاقتراب ويتحكم في الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى المطار من حيث توجيه الطائرات إلى مساراتها من وإلى مدرج الهبوط بسلام ويكون التحكم بالطائرات في دائرة قطرها من 25 إلى 60 ميلا حول المطار بارتفاع محدد من 5000 قدم إلى 15000 قدم. كما يحدد للطائرات القادمة جراءات الهبوط المعيارية STAR's - اذا توفرت -.

واخيرا مراقب المنطقة حيث يتحكم في التوجيه النهائي بالنسبة إلى الطائرات المغادرة ويقوم أيضا بتحويل المسئولية إلى المنطقة المجاورة كما يستقبل الطائرات القادمة ويحولها إلى مراقب الاقتراب مع العلم أنه لنقل مسئولية الطائرات من مراقب إلى اخر أو من وحدة مراقبة إلى أخرى أنظمة وقوانين لابد من اتباعها.