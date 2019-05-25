ضبط عاطل بحوزته 26 تذكرة هيروين داخل توكتوك بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

ألقى ضباط مباحث مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، القبض على عاطل بحوزته 26 تذكرة هيروين داخل توكتوك، بقصد الاتجار وقبل ترويجها على عملائه.

تلقى العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، إخطارا من الرائد عمرو أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة، يفيد ضبط (س. ع - 25 سنة – عاطل) وبحوزته 26 تذكرة لمخدر الهيروين مجهزة للبيع ،داخل توك توك يستخدم في توزيع الهيروين على عملائه.

تم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.