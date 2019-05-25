محافظ بورسعيد يتقدم ببلاغ ضد "شركة مياه الشرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إنه تقدم ببلاغ في قسم الشرطة ضد مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بتهمة "تكدير السلم العام" بعد التقصير في أداء المهام المطلوبة، للحفاظ علي معدلات ضخ مياه الشرب للمدينة بمعدلاتها الطبيعية.

وحذر المحافظ، في بيان له، أي مسئول من مواجهة نفس المصير في حالة التقاعس عن أداء المهام المكلف بها في موقعة.

وكانت محافظة بورسعيد شهدت استياء شديد بين الأهالي، بسبب ضعف ضغط المياه بعدد من المناطق، وانقطاعها عن أخرى.