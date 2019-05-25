بنك مصر إيران يطرح شهادة ادخارية بفائدة 14%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:
قال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران، إن البنك قرر طرح شهادة ادخارية جديدة خلال الشهر الجاري بفائدة تتراوح بين 13.5% للعائد الشهري و14% للعائد الربع سنوي.
وأضاف المصدر لمصراوي أن آجال الشهادة يبلغ 3 سنوات ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته كما يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة.
وبحسب المصدر فإن هدف البنك من إصدار الشهادة الحفاظ على عملائها وتقديم فائدة مرتفعة على مدخراتهم وكذلك جذب سيولة من السوق.
يذكر أن بنك مصر إيران قرر إيقاف الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات وفائدة 14.5%، عقب قرار البنك المركزي في مارس الماضي بتثبيت الفائدة، بهدف دراسة إعادة تسعير الشهادة مرة أخرى.
وقال البنك إن خطته في المرحلة المقبلة تستهدف التوسع في إطلاق منتجات شخصية للأفراد وخدمات تكنولوجية.
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