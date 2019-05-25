نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم السبت، إن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة سوف تعلن خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن عملية التصحيح مازالت مستمرة حتي الآن وسوف تعلن النتيجة فور الانتهاء منها وعرضها على اللواء هشام سعيد محافظ الغربية، الأسبوع المقبل لاعتمادها.