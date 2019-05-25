بعد تعطل قطار.. 9 أتوبيسات لنقل طلاب جامعة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بالدفع بـ 9 أتوبيسات إلى موقع تعطل القطار بمحطة دقميرة بمركز كفر الشيخ، لنقل طلاب الجامعة بالمجان، لأداء امتحاناتهم.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه جرى التنسيق مع هيئة السكة الحديد في كفرالشيخ للتعامل مع العطل، حيث جرى سحب جرار القطار المعطل دون أن تتأثر حركة القطارات.

وتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد عبد الله، مدير عام المركز، بلاغًا عبر الخطوط الخاصة لتلقي شكاوي المواطنين، بتعطل القطار المتجه من بيلا إلي كفر الشيخ، بمحطة قطار قرية دقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ، وبالعرض على محافظ كفر الشيخ وجه باتخاذ اللازم نحو مواجهة المشكلة.