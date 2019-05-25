مقتل عنصرين من (داعش) في إحباط محاولة تفجير بمحافظة نينوى العراقية

أعلن قائد عمليات نينوى العراقية اللواء نجم الجبوري، اليوم السبت، مقتل عنصرين من تنظيم (داعش) الإرهابي في إحباط محاولة تفجير بدراجة مفخخة في منطقة (تل عبطة).

وقال الجبوري -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إن قوة من الجيش العراقي والفوج 66

حشد عشائري وشرطة تل عبطة نفذت عملية للتعامل مع عنصرين من نمظيم (داعش) الإرهابي بعد ورود معلومات مؤكدة بتواجدهما في منطقة "أبوعباة" التابعة إدارياً لمنطقة (تل عبطة).وأضاف "بعد الاشتباك معهما تم قتلهما والاستيلاء على الدراجة النارية التي استخدماها"، ولفت إلى أن "الدراجة كانت مفخخة وجرى تفكيكها من قبل قوات الأمن".يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن من فترة وأخرى من احباط عمليات تفجير يسعى تنظيم "داعش" إلى تنفيذها في المناطق الأمنية التي كان يسيطر عليها، حيث تقتل عدد من عناصر التنظيم وتعتقل آخرين.