الرئيس الروسي: أفريقيا تسير بثقة على طريق التنمية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تهنئته لرؤساء دول وحكومات أفريقيا بمناسبة "يوم أفريقيا" متمنيا لهم التوفيق في حل القضايا والأزمات المحلية والإقليمية ، وتوثيق التعاون بين بلدان القارة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم " عن الرئيس الروسي قوله ، اليوم السبت إن الدول الأفريقية تسير بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وإنها تلعب دورًا متزايدًا في
وأكد بوتين أن ( موسكو ) تؤيد جهود الشركاء الأفارقة الرامية لحل النزاعات والأزمات المحلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود، وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي والعالمي.
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