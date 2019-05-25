"المحكمة الدولية لقانون البحار" تطالب موسكو بالإفراج "فوراً" عن البحارة الأوكرانيين

طلبت "المحكمة الدولية لقانون البحار" التي يقع مقرها في هامبورغ السبت، من روسيا الإفراج "فوراً" عن البحارة الأوكرانيين الـ 24 المحتجزين لديها منذ نوفمبر 2018، إثر حادث بحري قبالة شبه جزيرة القرم.

وقال رئيس المحكمة جين-يون بايك إن "الاتحاد الروسي يجب أن يفرج فوراً عن العسكريين الأوكرانيين، وأن يسمح بعودتهم إلى أوكرانيا".

وتتولى هذه المحكمة مراقبة تطبيق اتفاقيات الامم المتحدة حول قانون البحار.

كما طلب القضاة من روسيا أن تسلم كييف "فوراً" السفن الحربية الثلاث التي صادرتها عند مرورها في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وكانت أوكرانيا رفعت دعوى أمام المحكمة التي يوجد مقرها في هامبورغ بألمانيا في إبريل، لكن روسيا تقاطع هذا الإجراء رافضة أي اختصاص للمحكمة في هذه القضية.

وعلّقت نائب وزير الخارجية الأوكراني أولينا زركال على القرار بالقول إنه "يشكل إشارة واضحة لروسيا بأنه لا يمكنها انتهاك القانون الدولي بدون أي عقاب".

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وكتبت على "فيسبوك" إنها تأمل بأن تتجاوب موسكو "سريعاً وبشكل كامل" مع حكم المحكمة.

تعود القضية إلى نوفمبر 2018، حين اعترضت روسيا السفن الثلاث منددة "بعدوان". وقد أكدت أنها دخلت مياهها بشكل غير شرعي.

وتؤكد أوكرانيا من جهتها أنها أبلغت روسيا بوجهة السفن قرب مضيق كيرتش، متهمة موسكو بانتهاك القانون الدولي.

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