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قال مسؤول حكومي ألماني بارز منوط بمكافحة معاداة السامية إنه لا ينصح اليهود بارتداء غطاء الرأس اليهودي ( الكيباه) في بعض مناطق البلاد.
ونقل عن فيليكس كلاين تصريحه خلال مقابلة مع مجموعة “فونكه” الصحفية نشرت، السبت: “رأيي تغير للأسف مقارنة بما كان عليه” بهذا الشأن، مضيفا “لا يمكنني أن أنصح اليهود بارتداء الكيباه في أي وقت في أي مكان في ألمانيا”.
ولم يستطرد بشأن الأماكن والأوقات غير الملائمة.
والعام الماضي، قال زعيم اليهود في ألمانيا إنه ينصح اليهود الذين يزورون المدن الكبرى بعدم ارتداء الكيباه.
وأظهرت إحصاءات حكومية صادرة في وقت سابق من الشهر أن عدد وقائع “معاداة السامية” وإرهاب الأجانب ارتفعت في ألمانيا العام الماضي، برغم تراجع عام في الجرائم المدفوعة سياسيا.
المصدر وكالات
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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لليهود في ألمانيا.. لا ترتدوا “الكيباه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.