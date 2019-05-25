كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا ترفع قيودا فرضتها على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الاضطرابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، القيود التي فرضتها على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" وذلك بهدف منع نشر الأخبار الكاذبة والملفقة بشأن الأوضاع في البلاد.

وذكرت وكالة "سي أن أي" الإندونيسية أن السلطات في البلاد قررت رفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت الوكالة كلام المدير العام لإدارة تطبيقات المعلومات في الوزارة، صامويل أبريجاني بانرابان، خلال المؤتمر الصحفي أن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت عادت للعمل بشكل طبيعي.

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وتم فرض تلك القيود يوم الأربعاء الماضي بعد نشوب أعمال شغب في العاصمة عقب احتجاجات على فوز الرئيس جوكو ويدودو بولاية جديدة في اقتراع جرى الشهر الماضي.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 900 وألقت السلطات مسؤولية تأجيج التوتر على نشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت.