كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش سريلانكا يجري عمليات بحث عن مشتبه بهم باعتداءات الفصح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الجيش السريلانكي، السبت، عمليات دهم في محاولة للعثور على أعضاء في التنظيم المتطرف المحلي الذي نفّذ اعتداءات أحد الفصح التي أسفرت عن 258 قتيلاً و500 جريح.

وصرّح مسؤول عسكري لصحافيين: "تجري حالياً عمليات تطويق وبحث خاصة في ثلاث مناطق خارج كولومبو".

وأجريت أيضاً عمليات مماثلة في شمال غرب البلاد حيث أدت أعمال شغب ضد مسلمين إلى مقتل شخص وتسببت بتدمير مئات المحال التجارية والمنازل التي يملكها مسلمون بالإضافة إلى مساجد.

وأوقفت قوات الأمن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بالاعتداءات وبأعمال العنف ضد مسلمين.

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وإذ ترى السلطات أن التهديد تراجع، إلا أن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا مدّد الأربعاء لشهر حال الطوارئ المفروضة منذ الاعتداءات الانتحارية في 21 نيسان/أبريل، بهدف الحفاظ على "الأمن العام".

ونفّذ انتحاريون ينتمون إلى حركة متطرفة محلية محظورة، هي "جماعة التوحيد الوطنية"، اعتداءات في يوم عيد الفصح استهدفت فنادق فخمة وكنائس في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

وتبنى تنظيم داعش، الذي أعلنت "جماعة التوحيد الوطنية" مبايعته في شريط مصوّر، الهجمات.