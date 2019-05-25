كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسهم القطرية تفقد 3 مليار دولار خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مؤشر بورصة قطر تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وكسر حاجز الدعم الثالث عند مستوى 9800 نقطة.

وهبط المؤشر مع نهاية الأسبوع بنحو 141.4 نقطة وبنسبة 1.43 بالمائة، ليصل إلى مستوى 9730.5 نقطة.

وذكر تقرير أن الرسملة الكلية لأسهم البورصة انخفضت بنحو 11.5 مليار ريال ( 3.15 مليار دولار) إلى مستوى 538.2 مليار ريال، وتراجع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.08 مرة، مقارنة بـ 13.36 مرة في الأسبوع قبل الماضي.

ووفقا للتقرير، فقد انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 7 بالمائة فقط عن الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 1786.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 357.4 مليون ريال.