كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تخطط لحضور مؤتمر ترامب للسلام في البحرين الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت قطر، أمس الجمعة، إنها ستحضر المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني في البحرين في يونيو المقبل، لتصبح ثالث دولة تؤكد مشاركتها بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وجاء الإعلان القطري بعد أيام فقط من إعلان السلطة الفلسطينية رسميًا أنها لن تشارك في المؤتمر، ودعت الدول العربية الأخرى إلى عدم دعمه.

ومن المرجح أن تؤدي مشاركة قطر في المؤتمر، إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى انضمام المزيد من الدول إليه.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطر هذا الأسبوع، لمناقشة الدعم الاقتصادي للفلسطينيين.