كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة أممية: يجب على روسيا إطلاق سراح السفن والبحارة الأوكرانيين المحتجزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة بحرية تابعة للأمم المتحدة بأنه يتعين على روسيا إطلاق سراح ثلاث سفن بحرية أوكرانية استولت عليها روسيا في نوفمبر، وكذلك الإفراج عن 24 بحارًا محتجزًا.

وأصدرت المحكمة الدولية لقانون البحار ومقرها هامبورغ حكمها، اليوم السبت، بشأن القضية التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا.

وقال رئيس المحكمة، جين هيون بايك، إن القضاة قرروا أن على روسيا "على الفور" إعادة السفن الثلاث إلى وصاية أوكرانيا وإطلاق سراح البحارة والسماح لهم بالعودة إلى أوكرانيا.

وشكلت المواجهة في مضيق كيرتش، الذي يربط بحر آزوف مع البحر الأسود، نقطة اشتعال الصراع الدائر حول ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014. واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم في خطوة تعتبرها أوكرانيا ومعظم دول العالم غير قانونية.