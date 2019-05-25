كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تضرر معلم "سفينة نوح" بكنتاكى بسبب الأمطار الغزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقاضى معلم سفينة نوح في كنتاكي، شركات التأمين الخاصة بها بعد أن رفضت تغطية الأضرار الناجمة عن الأمطار.

وقال ملاك المعلم السياحى، إن الأمطار الغزيرة التي حدثت في عامي 2017 و 2018 تسببت في أضرار بلغت قيمتها مليون دولار تقريبًا للملهى، بعد انهيار أرضي على طريق وصول.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، تطالب قضيتهم الفيدرالية بأن تقوم شركات التأمين، ورفضت شركات التأمين تغطية أي من تكاليف الضرر، بحجة أن "التصميم الخاطئ أو المصنعية" على الطريق لا تغطيه سياسة المالكين ، وفقًا للدعوى.