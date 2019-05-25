كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تترأس اجتماعا دوليا في بروكسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت اللجنة الدولية للأسلحة والذخائر "‪CIP" في اجتماعها بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، الإجراءات الوقائية بفحص الأسلحة النارية والذخائر الخفيفة، والتأكد من سلامة تصنيع المنتجات.

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وأشاد مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي رئيس وفد الدولة المشارك العميد عبد الرحمن الحمادي، بالتنسيق والتعاون بين اللجنة الدولية "‪"،CIP والمنظمات المختصة التي تتفق فيما بينها على مواصفات ومعايير خاصة بجودة الأسلحة النارية والذخائر التي تقوم بتصنيعها، لافتاً إلى أن الاجتماع ركز على أهمية أن تتوافق تلك المعايير مع أغراض الأمن والسلامة للمستخدمين.

ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي عبر "فيس بوك" اليوم السبت، يضم وفد دولة الإمارات في عضويته مدير مركز الفحص جودة الأسلحة والذخائر بشرطة أبوظبي النقيب علي المزروعي، والنقيب محمد العامري من المركز.