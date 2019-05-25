كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء للرحلات فى أندونيسيا بعد ثوران بركانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع بركان في جزيرة بالي الإندونيسية، مما تسبب في إلغاء رحلة ليلية إلى أستراليا وإليها مع وصول سحابة رماد إلى السماء، وفقاً لوكالة رويترز اليوم.

وقال مسؤولون إن بركان جبل أجونج أطفأ الحمم وزخات من الصخور على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات وسقط الرماد على عشرات القرى، ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

وكانت الرحلات الجوية التي تديرها شركة الخطوط الجوية كانتاس وجيت ستار وفيرجن ايرلاينز تعمل بشكل طبيعي يوم السبت.