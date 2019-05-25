كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الصحة البريطاني ينضم للسباق لخلافة ماى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الجمعة أنها استقالت بسبب فشلها في تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما أثار احتمال وجود زعيم جديد يمكن أن يسعى إلى زيادة الانقسام مع الاتحاد الأوروبي ويؤدي إلى مواجهة مع الكتلة أو إجراء انتخابات برلمانية محتملة.

وأصبح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أخر شخص ينضم إلى السباق لخلافة ماى، بعد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ووزير الخارجية الحالي جيريمي هنت ووزير التنمية الدولية روري ستيوارت ووزير العمل والمعاشات السابق إستير ماكفي.

ووفقاً لوكالة رويترز، يعتقد أن حوالي عشرة من المتنافسين في المجموع يفكرون في القيادة، مع عدم استبعاد وزير التجارة ليام فوكس والوزير السابق لبريكسيت ستيف بيكر من التحدي عندما طُلب منهما ذلك يوم السبت.

ولقد فشلت ماي ثلاث مرات في الحصول على صفقة طلاق واتفقت مع الاتحاد الأوروبي من خلال البرلمان بسبب الانقسامات العميقة والطويلة الأجل في حزب المحافظين على أوروبا. وهذا يعني أن تاريخ الخروج الأصلي في 29 مارس قد تم تمديده حتى 31 أكتوبر لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى أي حل وسط.