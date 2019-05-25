كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالطا تنقذ 216 مهاجرا فى البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث إنّ زورق دورية تابع للقوات المسلحة المالطية استقبل أكثر من 200 مهاجر من زورقين في البحر المتوسط ونقلهم إلى مالطا اليوم السبت.

ووفقا لوكالة رويترز، يُعتقد أن امرأة حامل واحدة على الأقل وعدد من الأطفال من بين 216 مهاجراً تم إنقاذهم. لم تكن جنسيتهم معروفة.

وقال متحدث باسم الدورية، إنه تم نشر قارب دورية في زورق جنوبي جنوب مالطا يوم الجمعة، وبعد إنقاذ المهاجرين، تم تحويله إلى زورق ثانٍ بينما كان في طريقه إلى مالطا، لالتقاط هؤلاء المهاجرين أيضًا.

وقالت القوات المسلحة إنه في ظل الظروف الجوية السائدة السائدة، ازدادت مغادرة المهاجرين من ليبيا وتونس والجزائر في اليومين الماضيين، مما أدى إلى وصول 12 قارب مهاجر إلى صقلية وسردينيا ولامبيدوسا.