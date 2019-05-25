كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. الحرية والتغيير تجتمع الاثنين حول "مجلس قيادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، بأن قوى الحرية والتغيير ستعقد اجتماعاً الاثنين المقبل لبحث تكوين المجلس القيادي كمرجعية سياسية، وذلك بعد انتهاء اجتماع الخميس دون التوصل لنتيجة.

وبحسب مصادر خاصة بـ"العربية" و"الحدث"، فإن الآراء في الاجتماع السابق انقسمت حول مدى ضرورة تكوين المجلس وبين استمرار التنسيقية التي تدير التحالف حالياً، فضلاً عن تباينات في وجهات النظر حول النسب والتوزيع وإدخال الموقّعين على الإعلان، وغير الممثلين في التنسيقية وأحجام الكتل. وتم تحديد موعد آخر للاجتماع لمزيد من التشاور.

ودعا تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في السودان، مساء الجمعة، إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين.

يأتي ذلك فيما قال تحالفُ "نداء السودان"، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير في السودان، في بيان صحافي حول الوضع السياسي الراهن، إن الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي يمكن تجاوزُه عبر الحوار والتفاوض.

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وأكد أن اعتراف المجلس العسكري الانتقالي بقوى الحرية التغيير ممثلاً رسمياً للثورة يُعد أحد المكاسب.

كما اعتبر أن تشكيل مجلس وزراء مدني بواسطة قوى الحرية والتغيير وحصول قوى التغيير على أغلبية 67% من السلطة التشريعية، والاتفاق على تكوين مجلس سيادي بصلاحياته في نظام برلماني، تُعدّ كلُها مكاسب.

كما نوّه بوجود تحديات جسيمة فيما يختص بالخيارات السياسية الحالية والمستقبلية.

ودعا "نداءُ السودان" شركاءه فى قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي إلى استدعاء ميراث الشعب الثري بالحكمة لتجاوز المزالق، على حد وصفه.